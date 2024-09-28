В Самарской области произошел взрыв на мосту

В Самарской области на железнодорожном мосту в субботу, 28 сентября 2024 года, произошло ЧП. Сильный хлопок повредил «островки безопасности», пишет «Комсомольская правда.Самара» со ссылкой на источники.

В правительстве региона отметили, что движение поездов временно приостановлено.

«На данный момент известно, что на железнодорожном мосту в районе города Кинель (1136 км) произошло повреждение «островков безопасности». Пострадавших нет», — уточнили в пресс-службе.

На месте работают сотрудники безопасности.

Власти призвали людей сохранять спокойствие и не распространять ложную информацию.