В Индии загорелся завод по производству комплектующих для iPhone

В Индии на заводе Tata Electronics Private Limited в районе Кришнагири в штате Тамилнад произошел сильный пожар. Работа промышленной площадки, где производят комплектующие для iPhone, была временно приостановлена, пишет Reuters.

По предварительной информации, пожар начался в отделе покраски комплектующих для мобильных телефонов около 05:30 (03:00 мск). В тушении участвовали семь пожаров.

Пострадали 10 рабочих, врачи оказали первую помощь 8 сотрудникам, двух госпитализировали.

Местные власти пояснили, что до ЧП на смену вышло 523 человека. Все они были эвакуированы. По их словам, производится оценка последствий, пока неизвестно, когда будет возобновлена работа промышленной площадки.

Источник в отрасли сказал, что пока нет данных о состоянии соседнего здания, где производство смартфонов должно было начаться к концу года.