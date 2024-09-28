Опубликовано видео двух взрывов на АЗС в Дагестане.

Моменты взрывов зафиксировали ближайшие уличные видеокамеры. Кадры свидетельствуют о том, что случайные прохожие и те, кто поспешил на помощь, не подозревали о возможности второго взрыва. Это, возможно, привело к многочисленности жертв и пострадавших, сообщает Telegram-канал «База».

На кадрах видно, что первый взрыв произошел сразу после того как по дороге проехал белый автофургон.

Второй взрыв прогремел через 45 секунд после первого и был намного сильнее предыдущего. К этому времени к месту инцидента начали стекаться прохожие. Возможно, этот интервал и стал причиной того, что погибли и получили ранения десятки людей, включая детей.

На вечер субботы известно о 13 жертвах, включая троих детей. Ещё 11 пострадавших находятся в больницах. В республике сегодня объявлен траур.

Накануне в пригороде Махачкалы взрывы разрушили здание автозаправочной станции, загорелись расположенные рядом техническая станция и столовая.

Взрывчатых веществ на месте ЧП не обнаружили.