В Ульяновске задержан избивший продававшую цветы бабушку

В Ульяновской области полицейские задержали подозреваемого в избиении пенсионерки, продававшей цветы на улице. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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Волк рассказала, что на пенсионерку напали в Ульяновске 23 сентября. Женщина продавала цветы на проспекте 50-летия ВЛКСМ, рядом со входом в супермаркет. К ней подошел неизвестный, несколько раз ударил ее по лицу, после чего скрылся. В субботу стало известно, что предполагаемого злоумышленника задержали.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали правонарушителя», — написала Ирина Волк в Telegram-канале.

Им оказался 46-летний житель Майнского района Ульяновской области.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ (Хулиганство).

В Ульяновске мужчина избил пенсионерку, продававшую цветы на улице

Видео инцидента попало в интернет и вызвало большой общественный резонанс.