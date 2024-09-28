В Ульяновске задержан избивший продававшую цветы бабушку

Задержан подозреваемый, избивший продавщицу цветов в Ульяновске
В Ульяновской области полицейские задержали подозреваемого в избиении пенсионерки, продававшей цветы на улице. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Волк рассказала, что на пенсионерку напали в Ульяновске 23 сентября. Женщина продавала цветы на проспекте 50-летия ВЛКСМ, рядом со входом в супермаркет. К ней подошел неизвестный, несколько раз ударил ее по лицу, после чего скрылся. В субботу стало известно, что предполагаемого злоумышленника задержали.
«В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали правонарушителя», — написала Ирина Волк в Telegram-канале.
Им оказался 46-летний житель Майнского района Ульяновской области.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ (Хулиганство).
В Ульяновске мужчина избил пенсионерку, продававшую цветы на улице
Видео инцидента попало в интернет и вызвало большой общественный резонанс.