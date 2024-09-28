Два российских пилота погибли в авиакатастрофе в Пакистане

В результате крушения Ми-8 в Пакистане погибли два российских пилота. Об этом пишет РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По данным телеканала, инцидент произошел в пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва.

В катастрофе погибли шесть человек, еще восемь пострадали, их отправили в ближайшую больницу.

В Пакистане разбился вертолет с российскими пилотами

Борт принадлежал пакистанской компании по разведке и добыче нефти Mari Petroleum Limited. Крушение произошло недалеко от нефтяного месторождения.