Вейп взорвался в руках у школьника в Москве

В столице произошел несчастный случай с подростком, взявшим в руки курительный прибор. Об этом сообщает Telegram-канал Mash без указания источника информации.

По данным канала, прибор стоял на зарядке, а когда подросток взял его в руки, раздался взрыв. По предварительным данным, мальчик получил ожоги рук, лица и кровоподтёки.

Родители вызвали экстренные службы, сейчас они едут к домой потерпевшему. Пока неясно, какой именно прибор взорвался. Это может быть вейп или электронная сигарета.

Ранее эксперты предупредили, что новые технологии, позволяющие использовать взрывчатку в маленьких электронных устройствах, могут серьезно повлиять на весь мир.