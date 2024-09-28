В Ульяновске мужчина избил пенсионерку, продававшую цветы на улице

Полиция Ульяновска уже несколько дней разыскивает злоумышленника, который избил пенсионерку, продававшую цветы на улице. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление МВД.

«Сейчас проводятся мероприятия по задержанию злоумышленника», — сказали в полиции.

По данным правоохранителей, нападение на женщину произошло в Ульяновске несколько дней назад. Потерпевшая, гражданка 1955 года рождения, написала заявление о нанесении ей телесных повреждений.

Ранее Telegram-каналы опубликовали видео, на котором пожилую продавщицу цветов кулаками избивает неизвестный.

По данным SHOT, бабушку зовут Валентина, она овдовела несколько лет назад и живёт с сыном-иждивенцем.

Местные жители рассказали, что цветы женщина выращивает сама. Живёт она недалеко от «Гулливера», многие ее знают и относятся к ней тепло. Жители предположили, что напасть на бабушку мог её 37-летний родственник.

После жестокого нападения пенсионерка перестала торговать цветами, хотя ранее приходила к магазину каждый день.