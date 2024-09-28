Предполагаемого убийцу предпринимателя из Нижней Туры задержали

Предполагаемого убийцу предпринимателя из Нижней Туры Константина Ребдева задержали правоохранители под Нижним Тагилом, сообщает Telegram-канал Ural Mash. По данным источника, отец погибшего подтвердил это. Авторы публикации уточнили, что Евгения Голубчикова объявили в розыск два дня назад.

32-летнего Константина застрелили, по словам местных, на фоне конфликта. Предприниматель, предположительно, что-то не поделил с преступником. Подозреваемому 33 года.

Вооруженного убийцу разыскивали в Свердловской области. Преступление произошло вечером во вторник, 24 сентября. Предприниматель выходил из шиномонтажа, но к нему подошел незнакомец с оружием. Последний дважды выстрелил в бизнесмена.

Супруга предпринимателя говорит, что они с мужем не знали преступника. Пара воспитывала двоих несовершеннолетних детей. У погибшего были долги почти на миллион рублей — как личные, так и рабочие.

Ранее свидетельница рассказала об убийстве бизнесмена из Нижней Туры. Местная жительница подтвердила, что преступник поджидал жертву у шиномонтажа и спрятался в темноте. По словам женщины, она заметила его с черным пакетом в руках, где, вероятно, находилось оружие. Мужчина был одет во все темное и накинул капюшон.