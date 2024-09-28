В Пакистане разбился вертолет с российскими пилотами

По меньшей мере шесть человек погибли в результате крушения вертолета Ми-8 в районе Северный Вазиристан провинции Хайбер-Пахтунхва. Об этом сообщает пакистанское издание Geo News.

«Зафрахтованный вертолет, принадлежавший компании Mari Petroleum Limited, разбился по техническим причинам недалеко от нефтяного месторождения», — сообщает издание.

Всего на борту было 14 человек. Источники Geo News заявили, что в их числе три пилота, прибывших из России.

8 выживших отправили в ближайшую больницу.

Издание не сообщает, есть ли россияне среди погибших.

Представитель компании утверждает, что авария не имеет отношения к каким–либо боевым действиям или терактам, она произошла по техническим причинам.

По словам источников, технические неполадки возникли сразу после взлета. В итоге рулевой винт ударился о землю во время аварийной посадки.

По факту инцидента начато расследование.