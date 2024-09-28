Мужчина лишился телефона после объятий с незнакомцем в Москве

Вор-карманник вытащил дорогой смартфон из кармана молодого человека в центре Москвы. Силовики задержали преступника по горячим следам, пишет НТВ.

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Инцидент произошел в Лубянском проезде. 42-летний мужчина подошел к компании москвичей, изобразил бурную радость от встречи, обнял одного из них и незаметно вытащил из кармана жертвы телефон за 70 тыс. рублей.

Затем вор сел в автомобиль и скрылся. Друзья потерпевшего сняли ЧП на камеру.

Правоохранительные органы смогли установить личность «доброжелательного» прохожего. Мужчину задержали, ему предъявили обвинение в краже и отправили под арест в качестве меры пресечения.

Напомним, что так называемые «обнималы» — одна из распространенных специализаций воров-карманников. Другие распространенные категории — это «щипачи», они работают исключительно руками, и «резчики», они пользуются острыми предметами, чтобы разрезать сумки жертв.