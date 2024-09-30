В Красноярском крае похоронили погибших от отравления детей

Траурная церемония прошла на кладбище в посёлке Красная Сопка. Расходы на погребение взяли на себя местные власти.

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21 сентября семья из шести человек обратилась в больницу с признаками отравления. Скончались четверо детей в возрасте от 6 до 13 лет. Их мать и отец выжили. Изначально речь шла о возможном отравлении продуктами питания, которые купили в сельском магазине. Однако в них не нашли ядовитых веществ. При этом у некоторых членов семьи в пробах обнаружены следы аэрозоля от насекомых. Дом, в котором жила семья, ранее обрабатывали дихлофосом.