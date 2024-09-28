Двое мужчин в подпитии подрались с хирургом и сотрудниками Росгвардии

Двое мужчин в подпитии в Башкирии устроили драку с врачом и сотрудниками Росгвардии, сообщает Telegram-канал Baza. Очевидцы утверждают, что пациенты больницы сразу начали вести себя агрессивно, ругались матом и угрожали персоналу. Инцидент произошел в ночь на 23 сентября.

У одного из мужчин была рваная рана головы, говорится в публикации. Хирург согласился помочь пациенту, но во время перевязки между ними случился конфликт. Мужчина ударил врача по лицу. После этого пациент вышел в коридор к друзьям, а сотрудники больницы вызвали Росгвардию.

Приехавшие на место стражи порядка задержали мужчину. Росгвардейцы сказали дождаться хирурга для объяснений. Когда врач спустился, пациент снова набросился на него с кулаками. Позднее к драке подключились друзья пациента, один из которых ударил силовика.

Всего в больницу пришли трое друзей. Двоих участников драки задержали. На одного из них завели уголовное дело по статье «Хулиганство». Другого обвинили в применении насилия против представителя власти. Обоих мужчин арестовали.

Ранее в Дагестане трое пьяных кавказцев избили сотрудников ДПС после погони за ними. По данным СМИ, у пострадавших зафиксировали черепно-мозговые травмы. Оказалось, что мужчины в состоянии опьянения решили прокатиться по республике на отцовской «девятке».