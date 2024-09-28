На российском руднике эвакуируют людей на фоне пожара

В Норильске на руднике «Скалистый» произошел пожар

Спасатели эвакуируют 356 человек из рудника в Норильске

Пожар произошел в шахте рудника «Скалистый» в Норильске на глубине 800 м, проводится эвакуация 356 работников. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах.

В Заполярном филиале горно-металлургической компании «Норникель» уточнили, что персонал, находившийся на смене в руднике, был оперативно выведен на поверхность.

«Пострадавших нет. Прибывшие подразделения ВГСЧ МЧС России задействованы в локализации задымления. На месте создана комиссия, причины произошедшего выясняются», — уточнили в пресс-службе.

В «Норникеле» пояснили, что инцидент не отразится на выполнении производственной программы.

«Скалистый» разрабатывают с 2008 года, стоимость проекта развития оценивают в примерно 134 млрд руб.

В настоящее время действуют три ствола, которые обеспечивают основную добычу, еще два строятся. Протяженность действующих подземных горных выработок составляет более 100 км. Основные горно-добычные работы сегодня ведутся на глубине 700–900 м.