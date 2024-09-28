Отцу отравившихся детей в Красноярском крае грозит статья УК

Отца детей, отравившихся в Красноярском крае, могут обвинить в причинении смерти по неосторожности. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

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По данным канала, после повторного допроса 34-летнего Дмитрия «решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 109 УК РФ».

На допросе мужчина признался, что распылил средство от насекомых «Варан» во всех комнатах. При этом дом проветривался только с помощью маленькой открытой форточки.

Все дихлофосы в магазинах посёлка сейчас изъяты. После трагедии рядом с домом обнаружили мёртвого котёнка, принадлежащего семье, на его шерсти также нашли средство от насекомых.

После отравления многодетной семьи в селе Красная Сопка Красноярского края скончались четверо детей. Родители выжили, их уже выписали из больницы.

Эксперты считают, что семья могла отравиться пиретроидом — синтетическим ядом от насекомых, который вызывает паралич.