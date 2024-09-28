Силовики нашли оружие в доме экс-замглавы МО Иванова
Силовики в рамках уголовного дела в отношении бывшего замглавы Минобороны Тимура Иванова и других фигурантов провели обыски по местам их фактического проживания. В ходе обысков было обнаружено и изъято огнестрельное оружие, пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Собеседник агентства отметил, что изъятое оружие было направлено на баллистическую экспертизу.
Иванов занимал пост заместителя министра обороны с мая 2016 года. 20 июня 2024 года стало известно о его увольнении, а затем о задержании и аресте.
По данным агентства, дело бывшего замминистра связано со строительством кадетских корпусов, а ущерб государству составил более 2,18 млрд рублей.
Фигурант дела Тимура Иванова скрывал имущество и оформлял его на знакомых
19 сентября суд Москвы продлил срок ареста Тимуру Иванову и бизнесмену Сергею Бородину до 23 декабря.