Силовики нашли оружие в доме экс-замглавы МО Иванова

Силовики в рамках уголовного дела в отношении бывшего замглавы Минобороны Тимура Иванова и других фигурантов провели обыски по местам их фактического проживания. В ходе обысков было обнаружено и изъято огнестрельное оружие, пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Собеседник агентства отметил, что изъятое оружие было направлено на баллистическую экспертизу.

Иванов занимал пост заместителя министра обороны с мая 2016 года. 20 июня 2024 года стало известно о его увольнении, а затем о задержании и аресте.

По данным агентства, дело бывшего замминистра связано со строительством кадетских корпусов, а ущерб государству составил более 2,18 млрд рублей.

Фигурант дела Тимура Иванова скрывал имущество и оформлял его на знакомых

19 сентября суд Москвы продлил срок ареста Тимуру Иванову и бизнесмену Сергею Бородину до 23 декабря.