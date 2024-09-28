Количество жертв взрыва на АЗС в Дагестане увеличилось

Количество жертв взрыва на АЗС в Дагестане выросло до 12 человек. Об этом сообщили в республиканском Минздраве.

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«К сожалению, под завалами были найдены еще тела погибших, и их число увеличилось до 12 человек, из которых двое — дети», — сказано в сообщении.

Ранее глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что погибли 10 человек, в том числе двое детей. Всего пострадал 21 человек.

Накануне на АЗС Plus возле села Новый Хушет произошло несколько взрывов, начался пожар, после разрушений конструкций образовались завалы. ЧП вызвало множество жертв и раненых.

По неподтвержденной пока версии, причиной трагедии могла стать детонация газового баллона.

В Дагестане сегодня, 28 сентября, объявлен траур.