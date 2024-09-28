В ЛНР за сутки ликвидировали свыше 50 пожаров

Сотрудники МЧС России по Луганской Народной Республике (ЛНР) за минувшие сутки потушили более 50 пожаров в муниципалитетах региона, один человек погиб, сообщили в Telegram-канале ГУ МЧС по региону.

"Ликвидированы 56 пожаров, 2 человека спасены, 1 погиб", - сказано в сообщении.

17 сентября на территории ЛНР из-за массовых ландшафтных пожаров, которые привели к уничтожению жилых домов, ввели режим ЧС. Ситуацию осложняет сухая и ветреная погода. В результате природных пожаров в республике погибли 4 человека, несколько человек пострадали.

С 25 мая на территории ЛНР введен особый противопожарный режим, в связи с чем пребывание в лесах ограничено как для жителей, так и для гостей региона. За нарушение режима предусмотрена административная ответственность.