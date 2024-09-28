Армия Израиля заявила о ликвидации лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы

ЦАХАЛ ликвидировал Хасана Насраллу, лидера ливанского движения «Хезболла», а также Али Караки, командующего южным фронтом движения и ряд других командиров. Об это пишет пресс-служба Армии обороны Израиля в Telegram-канале.

В ведомстве пояснили, что пилоты действовали на основе точной информации разведки.

Летчики нанесли удар по расположенному под землей штабу «Хезболлы» в момент, когда в нем проходило совещание командиров движения.

В ЦАХАЛ уточнили, что Хасан Насралла занимал должность руководителя движения 32 года. За это время он спланировал и провел тысячи акций против Израиля.

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В Армии обороны Израиля подчеркнули, что военные продолжат наносить удары по всем, кто прямо или косвенно участвует в противостоянии.