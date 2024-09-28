Дихлофос в доме отравившейся под Красноярском семьи мог быть подделкой

Аэрозоль против насекомых, который предположительно стал причиной смертельного отравления четверых детей в селе Красная Сопка Красноярского края, мог быть фальшивым.

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Отравление дихлофосом, обнаруженным в доме семьи, где произошла трагедия, рассматривается следствием в качестве приоритетной версии причин ЧП. Это инсектицидное средство могло быть не легальной продукцией известного новосибирского завода, а подделкой.

На предприятии сообщили, что его продукцию подделывали неоднократно. Возможно, фальсификатом был и пресловутый дихлофос, передает ТАСС со ссылкой на представителей завода.

Ранее в главке СК по Красноярскому краю рассказали о предварительных результатах судебно-химической экспертизы в рамках расследования гибели мальчика и трех его сестер. После исключения (пока не окончательного) гипотезы об отравлении продуктами питания главной версией осталось попадание в организм инсектицидного средства.

В ведомстве отметили, что из магазинов села Красная Сопка Назаровского района изъяты весь дихлофос и другие подобные товары.

Эксперты продолжают исследования. Точную причину смерти детей специалисты назовут не ранее чем через месяц.