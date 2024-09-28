В российском аквапарке утонул 11-летний школьник, отдыхавший с родителями

В Череповце Волгоградской области возбуждено уголовное дело после смерти 11-летнего школьника, который утонул в одном из аквапарков города во время отдыха с родителями, сообщается в Telegram-канале регионального СК. Уточняется, что расследование ведется по статье о причинении смерти по неосторожности.

Следственным отделом <...> возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.109 УК РФ, — говорится в заявлении.

В ведомстве добавили, что следователи провели осмотр места происшествия, допросили очевидцев, также были изъяты записи с камер и документация, касающаяся деятельности аквапарка. Другие подробности происшествия не приводятся.

Ранее в Москве задержали 23-летнего мигранта, который в аквапарке приставал к 15-летней школьнице. В отношении молодого человека, не имеющего официальной работы и проживающего в столице без регистрации, возбудили дело о развратных действиях в отношении несовершеннолетнего лица. Ему грозит до трех лет тюрьмы.

До этого в сургутском аквапарке «Аквамарин» пострадала 21-летняя девушка. Во время спуска с горки она сильно повредила промежность. В самом учреждении заявили, что пострадавшая нарушила правила безопасности.