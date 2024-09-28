В Пулково задержали похитителя ребенка, которого искали семь лет

Оперативники уголовного розыска задержали в аэропорту Пулково мужчину, который более семи лет назад похитил у бывшей жены их общего ребенка и скрылся. Об этом сообщила «Фонтанка».

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Мальчика похитили в Москве в июле 2014 года. Тогда ему было 4 года. По решению суда, ребенок после развода должен был оставаться с матерью, а отцу — Олегу Рябых — назначили порядок общения с сыном. Но мужчина украл сына, когда тот гулял с бабушкой. По данному факту возбудили уголовное дело о похищении человека.

27 сентября 2024 года 52-летнего Рябых поместили в изолятор, но по делу по делу о насилии в отношении судебного пристава. Инцидент произошел в мае 2016 года на Петровском проспекте в Северной столице. Издание отметило, что, вероятно, именно тогда мужчина скрывался с похищенным сыном, а приставы пытались забрать ребенка.

До этого сообщалось, что в Воронеже с детской площадки похитили четырехлетнюю девочку. По словам очевидцев, ее заманили куклой.