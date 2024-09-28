В Курской области уничтожен Глушковский краеведческий музей

В результате военных действий в Курской области был уничтожен Глушковский краеведческий музей, сообщил РБК исполняющий обязанности министра культуры региона Роберт Григорьян.

© Министерство по госохране ОКН Курской области

Он отметил, что здание музея пострадало от попадания ракеты, что привело к возникновению пожара. Григорьян выразил уверенность в том, что как только ситуация позволит, власти приступят к ремонту здания и восстановлению экспозиции. Директор Курского областного краеведческого музея Олег Пушкарев подтвердил, что музей фактически уничтожен. Он отметил, что остались лишь стены.

Пушкарев подчеркнул, что до последнего момента надеялись сохранить хотя бы часть экспонатов, однако музей фактически утерян.

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Глушковский краеведческий музей располагался в неоготическом здании, являющемся объектом культурного наследия — бывшей больнице Терещенко, построенной в конце XIX века. Здание было возведено на средства промышленников Семена и Николая Терещенко. В 1893 году Николай открыл здесь лечебницу на 25 коек. В советский период здание стало краеведческим музеем и детской школой искусств, в фондах которого хранилось около 5 тыс. предметов, передает «Радиоточка НСН».