СМИ: дочь лидера "Хезболлах" убили в результате удара Израиля по Бейруту

Зайнаб Нусралла - дочь генерального секретаря ливанского шиитского движения "Хезболлах" шейха Хасана Насруллы - убита в результате авиаудара Израиля по югу Бейрута. Об этом сообщил 12-й канал израильского телевидения.

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По его данным, ранее в своих публичных заявлениях она неоднократно говорила о лояльности целям "Хезболлах".

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"Когда мой брат Хади стал мучеником, родители не проронили ни слезинки", - отмечала она в своем интервью телеканалу Al Manar в 2022 году.

Старший сын лидера "Хезболлах" Хади являлся участником боевого крыла движения и был убит в бою с израильскими военными в 1997 году.