Михаилу Зыгарю грозит дело за нарушение закона об иноагентах

Уголовное дело по статье об уклонении от выполнения обязанностей иноагента грозит журналисту Михаилу Зыгарю (признан в РФ иноагентом). Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"По материалам проверки рассматривается вопрос о возбуждении в отношении Михаила Зыгаря уголовного дела по ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах). Он неоднократно привлекался к административной ответственности за отсутствие маркировки иноагента", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в случае возбуждения уголовного дела Зыгарю грозит до двух лет лишения свободы или штраф.

Минюст РФ включил Зыгаря в реестр иноагентов 21 октября 2022 года. Басманный суд Москвы ранее уже дважды штрафовал его за отсутствие маркировки иноагента в публикациях в соцсетях. Оба штрафа он обжаловал. Также судом Зыгарь признан виновным по ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ, осуществленное по мотивам политической, идеологической ненависти или вражды), он заочно лишен свободы сроком на 8 лет и 6 месяцев в колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов, сроком на 4 года.

Зыгарь живет за пределами РФ, 9 апреля его объявили в международный розыск.

Зыгарь с 2000 по 2009 год являлся сотрудником издательского дома "Коммерсант" и специализировался на репортажах из горячих точек. С 2010 по 2015 год был главным редактором телеканала "Дождь" (признан в РФ иноагентом).