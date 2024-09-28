Следствие по делу Иванова продлили до конца декабря

Срок следствия по делу бывшего заместителя министра обороны России Тимура Иванова продлили до конца декабря. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

© Московские суды общей юрисдикции

«Срок предварительного следствия неоднократно продлевался, последний раз — до 23 декабря 2024 года», — говорится в документах.

Иванова задержали 23 апреля. В его обязанности на посту замглавы ведомства входил контроль работы военно-строительного комплекса. По версии следствия, военный участвовал в преступном сговоре для получения взятки в особо крупном размере. Иванов предоставлял услуги имущественного характера при выполнении подрядных и субподрядных работ для министерства.

Суд не обнаружил волокиту в расследовании дела экс-замглавы Минобороны Иванова

В общей сложности сумма полученной замминистра обороны взятки, по версии следствия, составила 1,185 млрд рублей. 24 апреля суд заключил Иванова под стражу и арестовал все его счета. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

25 сентября в деле Иванова появилась явка с повинной. По информации правоохранительных органов, она была сделана при связанных с уже имеющимися обвинениями.

Ранее при обысках по делу Иванова нашли крупные суммы денег.