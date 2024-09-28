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На АЗС в Дагестане, где произошел взрыв, выявили нарушения

Нарушения были выявлены на АЗС в пригороде Махачкалы, где произошел взрыв 27 сентября. Впоследствии они были устранены, сообщил журналистам глава Дагестана Сергей Меликов.

Глава Дагестана сообщил о нарушениях на взорвавшейся АЗС
© ТАСС
"Были выявлены нарушения на этой заправке, но надо сказать, что те нарушения, которые были выявлены, они были выявлены и устранены", - сказал он.

Глава региона добавил, что в 2023 году более чем по 230 заправкам было вынесено предписание о приостановлении работы из-за различных нарушений. Это произошло после взрыва рядом с АЗС в пригороде Махачкалы 14 августа 2023 года.

Через непродолжительное время более 130 из них по решению суда продолжили работу вновь.

Происшествия
Сергей Меликов
Республика Дагестан
Махачкала