Глава Дагестана сообщил о нарушениях на взорвавшейся АЗС

Нарушения были выявлены на АЗС в пригороде Махачкалы, где произошел взрыв 27 сентября. Впоследствии они были устранены, сообщил журналистам глава Дагестана Сергей Меликов.

"Были выявлены нарушения на этой заправке, но надо сказать, что те нарушения, которые были выявлены, они были выявлены и устранены", - сказал он.

Глава региона добавил, что в 2023 году более чем по 230 заправкам было вынесено предписание о приостановлении работы из-за различных нарушений. Это произошло после взрыва рядом с АЗС в пригороде Махачкалы 14 августа 2023 года.

Через непродолжительное время более 130 из них по решению суда продолжили работу вновь.