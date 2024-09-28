На крыше больницы в США оказались заблокированы более 50 человек

Более 50 человек оказались заблокированы на крыше больницы в округе Юникой в штате Тенесси из-за наводнений. Об этом сообщил местный телеканал WCYB News 5 со ссылкой на полицейских.

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В правоохранительных органах рассказали, что среди находящихся в здании людей есть пациенты и врачи.

«На крыше оказались заблокированы 54 человека», — говорится в сообщении.

Еще семь человек остаются в спасательных лодках.

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Журналисты отметили, что все дороги, ведущие к медицинскому учреждению, непроходимы из-за наводнения. В спасательной операции задействована национальная гвардия. Несколько патрульных машин и машин скорой помощи были потеряны под водой.

26 сентября сообщалось, что тропический шторм «Элен», обрушившийся на Соединенные Штаты 25 сентября, усилился до урагана.