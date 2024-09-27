Отчим надругался над своей падчерицей во время застолья в Ленобласти

В Ленобласти 27-летняя женщина обвинила своего 48-летнего отчима в надругательстве. Об этом сообщает «ЛенТВ24».

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По информации издания, инцидент произошел 26 сентября в одной из квартир на Пражской улице в районе Кудрово. Женщина сообщила, что пьяный отчим надругался над ней во время застолья.

После произошедшего россиянка обратилась в правоохранительные органы. Стражи порядка возбудили уголовное дело и задержали подозреваемого в изнасиловании жителя Шлиссельбурга в городе Всеволожске.

До этого в Петербурге мигрантка попала в больницу после группового изнасилования. Женщина отправилась в гости к мужчине, с которым ранее общалась, но, зайдя в квартиру, поняла, что там находятся еще несколько человек. В результате трое из них напали и надругались над гостьей.

Ранее таксист-мигрант изнасиловал пассажирку в магаданском селе и получил четыре года колонии.