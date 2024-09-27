Участки из дела в отношении экс-мэра Сочи передали фонду "Дети Донбасса"

Земельные участки, которые фигурируют в уголовном деле в отношении бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского, обвиняемого в особо крупной растрате, были переданы благотворительному фонду "Дети Донбасса", об этом ТАСС сообщил адвокат Копайгородского Павел Зайцев.

"Ему предъявили обвинение в хищении двух земельных участков. В настоящее время на этих участках находятся два дома, все эти участки переданы в благотворительный фонд "Дети Донбасса", там проходят реабилитацию дети, потерявшие своих родителей в зоне СВО", - сказал Зайцев.

Адвокат добавил, что земельные участки в свое время выделялись администрацией города третьим лицам, по предварительным данным, пользующимся льготами на получение земли, оформлялись в соответствии с действующим законодательством, затем были переданы фонду.

Он уточнил, что их общая площадь составляет порядка семи соток.

Суд в Москве 25 сентября отправил под стражу до 18 ноября бывшего мэра Сочи Копайгородского. Экс-чиновнику предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере). Сумма ущерба по делу экс-мэра Сочи Копайгородского составляет 3,7 млн рублей. Копайгородский подал апелляционную жалобу на избранную в отношении него меру пресечения в виде ареста.

Копайгородский возглавлял Сочи с 11 сентября 2019 года, ранее занимал должность вице-губернатора Краснодарского края по внутренней политике. 14 мая 2024 года он обратился к губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву с просьбой одобрить его отставку в связи с переходом на новое место работы. Депутаты горсобрания приняли отставку, в сентябре стало известно, что Копайгородский проходит службу в зоне спецоперации.