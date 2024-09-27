В Дагестане объявили 28 сентября днем траура

Глава Дагестана Сергей Меликов объявил 28 сентября днем траура в связи с трагедией на АЗС, в результате которой погибли 10 человек, включая двух детей.

«Случилась трагедия, которая унесла жизни 10 наших земляков, в том числе двух детей. Всего пострадал 21 человек», — заявил Меликов в своем telegram-канале.

Глава региона выразил соболезнования семьям погибших и заверил в поддержке со стороны властей.

Десять человек погибли в результате взрыва на АЗС в Дагестане

На данный момент огонь на АЗС ликвидирован силами МЧС России. Проводится расследование обстоятельств происшествия, и виновные будут привлечены к ответственности. Меликов также отметил единство и сплоченность дагестанцев в лице беды и поблагодарил всех, кто оперативно отреагировал на происшествие, включая журналистов, блогеров и неравнодушных граждан.