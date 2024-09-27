Физрук насиловал детей в Харькове и три года скрывался в монастыре

Силовики задержали бывшего учителя физкультуры их Харькова, который совершал сексуальное насилие в отношении школьников. Об этом в пятницу, 27 сентября, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры Украины.

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Мужчина на протяжении трех лет прятался в монастыре в Тернопольской области, надеясь избежать наказания за изнасилование учеников, которым было меньше 14 лет. По данным правоохранителей, подозреваемый в период с 2018 по 2021 год трудился физруком в нескольких школах города. За это время он успел несколько раз развратить несовершеннолетних. Всего от действий педофила пострадали три мальчика.

После совершения преступлений извращенец укрылся в мужском монастыре, однако в конце концов его удалось задержать. В ближайшее время суд назначит ему наказание, передает сообщение украинского ведомства «МК».

В США 27-летний мужчина Захари Шейх на протяжении 54 дней посещал школы в Небраске и совращал детей, выдавая себя за 17-летнего подростка. Он использовал поддельные документы и социальные сети для того, чтобы завести знакомства с детьми, манипулируя ими и представляясь их сверстником.