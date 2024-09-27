Толпа из 40 неизвестных захватила ТЦ в Киеве

Около сорока человек в балаклавах ворвались в торговый центр в Киеве, чтобы провести демонстрацию против военных действий. Об этом в пятницу, 27 сентября, сообщили местные СМИ.

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Отмечается, что неизвестные скандируют лозунги, а также забегают в магазины с призывом к людям не спонсировать своими покупками войну. В руках протестующих были плакаты с различными обращениями, в том числе с надписью «Каждая покупка здесь — вклад в войну». Другие подробности акции не приводятся, передает «МК».

В начале августа около военкомата в украинском городе Ковеле Волынской области прошли митинги. Жители требовали отпустить мужчин, которых сотрудники военкомата задержали на блокпосту.

Дальнобойщики с Украины, отправляющиеся в международные рейсы, начали бросать фуры за пределами страны и отказываются возвращаться из-за страха отправки на фронт. Об этом сообщил сбежавший с Украины в Россию Артем Шевченко.

19 июля жительница Украины совершила акт самосожжения перед зданием суда в Ракитном в Киевской области из-за отказа в отсрочке мобилизации супруга.