Руководитель Нацбанка Украины напился и чуть не прострелил ноги бойцу ВСУ

Руководитель управления по работе с проблемными активами Нацбанка Украины Павел Поляруш подрался с военнослужащим ВСУ с позывным Бессмертный на парковке, сообщает «Страна». Чиновник в момент потасовки находился в нетрезвом состоянии и грозил оппоненту прострелить ноги.

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Перекрыл движение, начал драться, сказал из наградняка (наградного оружия — NEWS.ru) прострелит мне ноги, — рассказал изданию Бессмертный.

По информации СМИ, Поляруш отказался пройти тест на алкогольное опьянение. Вместо этого украинский чиновник потребовал компенсировать ему очки, которые разбились во время драки. Правоохранители составили на Поляруша протокол о вождении машины в нетрезвом виде. Кроме того, у руководителя НБУ изъяли огнестрельное оружие.

Ранее сообщалось, что сотрудник военкомата в Одессе набросился с кулаками на женщину. Причина конфликта между ними неизвестна. Драку разнимали полицейские, однако сотрудник ТЦК практически не реагировал на них. Мужчину с большим трудом смогли оттащить от местной жительницы.

Также стало известно, что чемпион Европы по боксу в весовой категории до 54 кг Дмитрий Двали пострадал в драке. Как отметил его тренер Иван Щелок, спортсмен увидел, как на набережной толпа избивает подростка, и заступился за него. Тогда хулиганы набросились на спортсмена. Один из ударов пришелся на глаз, ему провели операцию. У спортсмена были разрушены сетчатка, хрусталик и внутренняя сторона оболочки.