Десять человек погибли в результате взрыва на АЗС в Дагестане

МЧС России сообщило, что число погибших в результате взрыва на автозаправочной станции (АЗС) в пригороде Махачкалы возросло до десяти. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

Как рассказали в МЧС, спасатели достали из-под завалов тела еще двух человек. Кроме того, число пострадавших увеличилось до 21. Состояние одного из них оценивается как тяжелое.

«Спасатели МЧС России извлекли из-под завалов еще одного погибшего. По уточненной информации, пострадали 21 человек, из них 10 погибли, в том числе 2 детей», — сообщили в ведомстве.

Меликов дал первый комментарий по взрыву в Махачкале

27 сентября мэрия Махачкалы сообщила о взрыве АЗС рядом с городом.