Дрон ВСУ попал в многоквартирный дом в Белгородской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали поселок Дубовое в Белгородской области, беспилотник взорвался в многоквартирном доме, восьмилетняя девочка и ее мать пострадали. Об этом в Telegram-канале написал губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В поселке Дубовое Белгородского района дрон сдетонировал в квартире многоквартирного дома. Девочку 8 лет с минно-взрывной травмой, контузией и осколочными ранениями кисти бригада скорой медицинской помощи доставляет в детскую областную клиническую больницу. Ее маме с резаной раной лица медицинская помощь оказана на месте, от госпитализации она отказалась", - написал Гладков.

Повреждена одна квартира многоквартирного дома, осколками посечены семь легковых автомобилей.

Также, по словам Гладкова, в селе Ржевка Шебекинского городского округа в результате обстрела на территории сельхозпредприятия повреждены два хранилища зерна, здание весовой, административное здание, дорожное полотно и автомобиль "Камаз".