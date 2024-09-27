Появился список пострадавших при взрыве на АЗС в Дагестане

Стали известны первые имена пострадавших при взрыве на заправке в дагестанском поселке Новый Хушет. Список приводит Telegram-канал Mash.

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В частности, 40-летнего Абдулаха Магомедова получил осколочные ранения обеих стоп, у 36-летней Аиды Гусейновой диагностировали ушиб коленного сустава, 33-летней Заиры Хурбановой — перелом голени, 27-летнего Рамазана Алиева — ушиб спины и осколочные ранения локтевых суставов рук, а у 22-летнего Оливерды Пирзалиева — закрытую черепно-мозговую травму и перелом левой голени.

Имена остальных пострадавших и характер их травм пока неизвестны.

По словам главы Дагестана Сергей Меликов, в результате взрыва на АЗС пострадали 16 человек, шесть человек, в том числе двое детей — погибли. Их личности из-за серьезных ожогов пока установить не удалось.