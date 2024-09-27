Выросло число жертв взрыва АЗС в Дагестане

Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что число жертв взрыва автозаправочной станции (АЗС) в пригороде Махачкалы выросло до шести. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам Меликова, среди погибших есть двое детей. Кроме того, еще 16 человек пострадали.

Помимо этого он также добавил, что в данный момент пожар на АЗС был локализован, на месте работают спасательные службы и следователи. Отдельно Меликов выделил работу врачей, которые, по его словам, смогли спасти не одну жизнь.

«Все раненые доставлены в медучреждения Махачкалы. Им оказывается вся необходимая помощь, состояние расценивается как средней степени тяжести. Все нужные медикаменты и запасы крови имеются. Мои самые искренние соболезнования родным погибших. Молимся за здоровье наших земляков, за жизни которых в эти минуты борются врачи», — написал он.

Меликов дал первый комментарий по взрыву в Махачкале

Напомним, что 27 сентября мэрия Махачкалы сообщила о взрыве АЗС рядом с городом.