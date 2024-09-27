Разработчик «Новичка» рассказал, чем могла отравиться семья из Красноярского края

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Семья из Красноярского края, где погибли четверо детей, могла отравиться перитроидом. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал создатель яда «Новичок», токсиколог Леонид Ринк.

Он уточнил, что перитроиды также входят в состав средства против мух и насекомых, которым члены семьи обрабатывали свое жилище.

«Я думаю, что это может быть не дихлофос. В баллоне, который называется дихлофос, самого дихлофоса нет, он запрещен, поскольку был достаточно токсичен», — добавил Ринк.

По его мнению, мать семьи могла принести дихлофос с фермы, где работает, а в таких средствах есть настоящие пестициды. Также токсиколог считает, что раствор мог приготовить сам ее муж.

Ранее сообщалось, что семья из села Красная Сопка оказалась в больнице с отравлением. Четверо детей на следующей день скончались, мать и отец — выжили. Приоритетной версией считается версия с отравлением, связанным со средством от насекомых.