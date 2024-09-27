В ТЦ «Мега» произошла массовая драка

В подмосковных Котельниках в ТЦ «Мега Белая Дача» произошла массовая драка из-за очереди к банкомату. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу регионального ГСУ СК.

По данным издания, один из посетителей ТЦ снимал деньги у банкомата, когда за ним в очередь встала семейная пара. В какой-то момент мужчина заподозрил, что стоящие за ним люди могли увидеть ПИН-код от его карты и, развернувшись к ним, в грубой форме попросил их отойти подальше. Однако ему отказали, что привело к конфликту.

Другие посетители центра попытались урегулировать конфликт, но тоже оказались избиты. В итоге конфликтующих смогли разнять охранники «Меги». Все участники драки были доставлены в отделение полиции на допрос.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело о хулиганстве, совершенного в отношении молодой пары.