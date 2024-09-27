Пять населенных пунктов в Белгородской области остались без электричества

Глава администрации Краснояружского района Белгородской области Андрей Миськов заявил, что пять приграничных населенных пунктов в районе остались без электричества. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, перебои с подачей электроэнергии произошли из-за аварии на объектах электроснабжения. Миськов добавил, что специалисты уже работают над устранением неполадок.

«В населенных пунктах нашего района произошло аварийное отключение энергоснабжения. В данный момент электричество отсутствует в селах Графовка, Надежевка, Репяховка, Вязовое и хуторе Ново-Репяховка. Специалисты Краснояружского РЭС приступили к восстановительным работам», — заявил он.

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