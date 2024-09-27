В МЧС рассказали о последствиях взрыва на АЗС в Махачкале

Площадь пожара, который вспыхнул после взрыва на АЗС в Дагестане, составила 500 квадратных метров. Об этом сообщили в региональном МЧС.

«Площадь пожара после взрыва на АЗС в Дагестане составляет 500 квадратных метров», — пишет «Коммерсант» со ссылкой на ведомство.

Сотрудники МЧС также сообщили, что здание автозаправки полностью разрушено. Пожар распространился на техстанцию и столовую. Повреждения получили два легковых автомобиля и грузовик. На месте работают четыре бригады пожарных служб, еще пять находятся в пути.

Несколько человек погибли при взрыве АЗС в Дагестане

Вечером 27 сентября в Дагестане на АЗС произошел взрыв во время молитвы. Сообщается как минимум о пяти погибших и десяти пострадавших.