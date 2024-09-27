Пенсионерка устроила стрельбу во время сбора грибов

Пресс-служба ГУМВД по Санкт-Петербургу и области сообщила, что полиция задержала 70-летнюю пенсионерку, которая открыла стрельбу из травматического оружия по 74-летней женщине во время сбора грибов. Об этом сообщает РИА «Новости».

Согласно сообщению ведомства, причины конфликта пока не установлены. Как рассказала пострадавшая, неизвестная женщина открыла по ней огонь около СНТ «Западная лица». По предварительной информации, нападавшая сделала четыре выстрела, при этом женщины не вступали в контакт перед стрельбой. В результате у пострадавшей зафиксировано ранение бедра.

«Полицейскими личность стрелявшей была предварительно установлена. Ей оказалась 70-летняя женщина. В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью)», — сообщили в ГУМВД.

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