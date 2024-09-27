Несколько человек погибли при взрыве АЗС в Дагестане

Мэрия Махачкалы сообщила, что рядом с городом взорвалась автозаправочная станция. Об этом сообщает ТАСС. В результате погибли пять человек.

Согласно сообщению мэрии, взрыв произошел в пригороде Махачкалы. Причина взрыва пока не установлена, обстоятельства произошедшего выясняют специалисты.

«Взрыв на АЗС произошел в пригороде Махачкалы, на территории Карабудахкентского района. Предварительно, есть пострадавшие. Все обстоятельства выясняются», — сообщили в мэрии.

Как сообщает Telegram-канал Mash, среди погибших есть ребенок, который проходил мимо заправки когда шел домой с занятий. При этом количество пострадавших, по данным источника, составляет 9 человек, большинство из которых являются сотрудниками заправки.

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