Задержана пенсионерка, устроившая стрельбу из-за грибов в Ленобласти

Правоохранительные органы задержали семидесятилетнюю женщину, стрелявшую из травматического оружия в 74-летнюю пенсионерку, собиравшую грибы в лесу Ленобласти. Об этом в пятницу, 27 сентября, сообщили в пресс-службе ГУМВД по Петербургу и области.

© Вечерняя Москва

Уточняется, что против пенсионерки завели уголовное дело.

— Полицейскими личность стрелявшей была предварительно установлена. Ей оказалась 70-летняя женщина. В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью, — цитирует сообщение из пресс-службы РИА Новости.

74-летняя пенсионерка была ранена возле Белоострова под Санкт-Петербургом из-за того, что гуляла по грибной полянке. Женщина собирала грибы, как вдруг к ней подошла неизвестная и четыре раза выстрелила в нее из бесствольного пистолета «Оса». Три пули попали прямо в пенсионерку. Она получила травмы бедра, кроме того была задета кость. В содеянном женщина не призналась и заявила, что впервые видит пострадавшую.

24 сентября пенсионерку задержали за убийство двух внуков в Иркутске. Женщину задержали в Симферополе и доставили в отделение полиции в Приангарье. По данным следствия, в сентябре 1999 года в квартире дома по улице Трилиссера в Иркутске были обнаружены тела двух детей. Сотрудники правопорядка установили причастность бабушки к убийству внуков.