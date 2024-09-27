В Мурманской области оштрафовали женщину, выкопавшую краснокнижное растение

Редкое краснокнижное растение "родиола розовая", применяемое в косметологии и дерматологии, было выкопано неизвестной в природном парке "Териберка" недалеко от одноименного села в Мурманской области.

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Женщина получила штраф более 10 тыс. рублей, сообщили в правительстве региона.

"В природном парке "Териберка" оштрафована женщина, выкопавшая родиолу розовую. За несколько стеблей краснокнижного растения сотрудниками регионального центра лесного и экологического контроля женщина привлечена к административной ответственности в виде штрафа 10,7 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что изъятые растения были переданы в Полярно-альпийский ботанический сад-институт в город Кировск, где их разместили в специализированном питомнике.

Родиола розовая внесена в Красную книгу РФ и взята под охрану в 26 регионах России. С середины 1970-х годов, по оценкам экспертов, ее численность сократилась не менее чем на 30%. К настоящему времени в наиболее доступных для людей местах растение практически исчезло. В Мурманской области родиола розовая встречается вдоль побережья Баренцева моря: в природных парках "Териберка", "Полуострова Рыбачий и Средний", недалеко от населенных пунктов Умба, Варзуга, Печенга. Растет она в суровых условиях - на отвесных скалах и в трещинах горных пород.

Родиола розовая применяется в косметологии и дерматологии, оказывая тонизирующее, антисептическое и вяжущее действие. Настоем и отваром из корневища растения лечат себорейный дерматит, угревую сыпь, широкопористую кожу, а также применяют как средство от потливости. Тонизирующее действие родиолы розовой используется для разглаживания морщин на лице и шее.