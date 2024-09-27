В Пермском крае осудили мигранта за попытку изнасилования девушки

В Перми огласили приговор мигранту, который 16 июня пытался изнасиловать девушку в Култаево.

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Следующие четыре года он проведет в колонии общего режима.

«В суде завершено рассмотрение уголовного дела в отношении мигранта. Он признан виновным в попытке изнасилования пермячки и угрозах убийством. Преступление было совершено 16 июня в Култаево. Следующие четыре года виновный проведет в колонии общего режима», — пишет 59.RU со ссылкой на прокуратуру. Также преступник должен будет выплатить пострадавшей 200 тысяч рублей.

Жуткая история произошла в микрорайоне Култаево Пермского муниципального округа 16 июня. Местные жители услышали крики девушки в лесополосе, ведущей к местной речке. Придя на место, пермяки увидели мигранта, который сидел на девушке и душил ее. Очевидцы вызвали полицию и совместными усилиями задержали нападавшего и его знакомых. На время расследования преступник был водворен в СИЗО.