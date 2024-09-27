В Саратовской области задержали подозреваемую по делу о похищении и убийстве женщины

Правоохранители задержали подозреваемую по делу о похищении и убийстве жительницы Балакова Саратовской области Натальи Алешниковой.

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Об этом сообщили ТАСС в силовых структурах.

"Задержана подозреваемая", - сказал собеседник агентства.

По информации сайта Балаковского районного суда, 26 сентября суд рассматривал вопрос о продлении подозреваемой срока задержания на 72 часа.

Как сообщали в следственном управлении СК РФ по региону, в ночь на 23 сентября на бульваре Роз в Балакове двое неизвестных мужчин насильно усадили женщину в принадлежащий ей автомобиль, а затем на нем скрылись. Спустя три дня труп женщины с телесными повреждениями был найден в яме в лесополосе, рядом находился ее автомобиль.

Следователи возбудили дела по п. "в", "ж" ч. 2 ст 105 УК РФ (убийство, сопряженное с похищением человека группой лиц по предварительному сговору) и п. "а" ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека группой лиц по предварительному сговору). Их соединили в одно производство.