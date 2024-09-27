Следствие просит арестовать москвича, ударившего женщину ножом восемь раз

Следствие будет ходатайствовать перед судом об аресте мужчины, который нанес своей сожительницы восемь ударов ножом. От полученных травм женщина скончалась.

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Об этом в пятницу, 27 сентября, сообщили в пресс-службе столичного СК.

— Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Фигурант нанес не менее восьми ножевых ранений своей сожительнице. От полученных повреждений потерпевшая скончалась на месте происшествия, — рассказали в официальном Telegram-канале ведомства.

Инцидент произошел 26 сентября в квартире дома на Открытом шоссе. Подозреваемого в убийстве задержали. Мужчина полностью признал свою вину. Следователи провели осмотр места происшествия и назначил ряд судебных экспертиз.

Ранее сотрудники Следственного комитета задержали женщину, которая нанесла свыше пяти ударов ножом своему знакомому. От полученных ударов мужчина скончался.