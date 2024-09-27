Следствие просит арестовать москвича, ударившего женщину ножом восемь раз

Следствие попросило арестовать москвича, ударившего женщину ножом восемь раз
Следствие будет ходатайствовать перед судом об аресте мужчины, который нанес своей сожительницы восемь ударов ножом. От полученных травм женщина скончалась.
Об этом в пятницу, 27 сентября, сообщили в пресс-службе столичного СК.
— Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Фигурант нанес не менее восьми ножевых ранений своей сожительнице. От полученных повреждений потерпевшая скончалась на месте происшествия, — рассказали в официальном Telegram-канале ведомства.
Инцидент произошел 26 сентября в квартире дома на Открытом шоссе. Подозреваемого в убийстве задержали. Мужчина полностью признал свою вину. Следователи провели осмотр места происшествия и назначил ряд судебных экспертиз.
Ранее сотрудники Следственного комитета задержали женщину, которая нанесла свыше пяти ударов ножом своему знакомому. От полученных ударов мужчина скончался.