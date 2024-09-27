Создатель Рунета рухнул без сознания на свидании в СИЗО

Бывший заместитель министра связи РФ Алексей Солдатов потерял сознание на свидании в СИЗО с женой, сообщает MK.RU. 72-летний создатель Рунета, осужденный за злоупотребление полномочиями, ударился головой о решетку, а от падения на каменный пол его спас сосед. Врачи вкололи Солдатову лекарство, и он пришел в себя.

© News.ru

Супруга ученого утверждает, что его жизни угрожает серьезная опасность. Мужчина перенес тяжелую операцию, у него хроническая сердечная недостаточность и дегенеративный порок сердца, но врачи не видят причин, мешающих отбывать наказание.

Сын заключенного Андрей Солдатов (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) пишет в X, что отец болен неизлечимо и умирает. По его словам, за эти два месяца Солдатов-старший сменил три тюрьмы, спал на полу и делил камеру с 40 заключенными.

Алексей Солдатов — экс-глава вычислительного центра Курчатовского института. Под его руководством в РФ создали первую отечественную сеть с выходом в интернет. 22 июля 2024 года его приговорили к двум годам колонии. По версии следствия, ученый с бизнес-партнерами обманом передал чешскому провайдеру права на IP-адреса РосНИИРОС.

В мае Санкт-Петербургский городской суд признал 77-летнего новосибирского физика Анатолия Маслова виновным в госизмене и приговорил к 14 годам колонии. Такие приговоры отвратили молодых специалистов от тематики гиперзвука, рассказал врио директора Института теоретической и прикладной механики СО РАН Евгений Краус.