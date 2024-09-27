Женщина с деменцией ушла в магазин в Петербурге, а нашли ее в Москве

Жительницу Северной столицы в одежде не по сезону обнаружили одну на улице в Москве. Как впоследствии выяснилось, петербурженка не планировала приезжать в столицу. Женщина даже не может рассказать, как это получилось, ведь у нее — деменция.

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Загадочную россиянку привезли в НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского. Там медики установили, что пациентка страдает деменцией, передает doctorpiter.ru.

А чуть позже стало известно, что ее разыскивают родственники. Они несколько дней пытались установить местонахождение петербурженки, которая ушла по магазинам и не вернулась.

В итоге близкие женщины прибыли в Москву и забрали ее. Они выразили благодарность врачам за человеческое отношение, за уход и медицинскую помощь.

Ранее в Екатеринбурге двух пропавших 16-летних студенток нашли ночью на улице без сознания. Они ушли из дома и перестали выходить на связь.